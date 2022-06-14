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    Новини

    Стали відомі 31 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі

    Визначився 31 з 32 учасників Чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі - Стали відомі 31 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі
    Визначився 31 з 32 учасників Чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі
    фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Фінальну путівку в останнім стиковому матчі будуть оспорювати Нова Зеландія і Коста-Ріка

    Збірна Австралії у серії пенальті обіграла національну команду Перу у матчі міжконтинентального плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2022 року.

    Таким чином, визначився 31 із 32 учасників турніру.

    Фінальну путівку в останнім стиковому матчі будуть оспорювати Нова Зеландія і Коста-Ріка. Зустріч відбудеться 14 червня.

    • Група A: Катар, Еквадор, Нідерланди, Сенегал.
    • Група B: Англія, США, Іран, Уельс.
    • Група C: Аргентина, Польща, Саудівська Аравія, Мексика.
    • Група D: Франція, Туніс, Данія, Австралія.
    • Група Е: Іспанія, Німеччина, Японія.
    • Група F: Бельгія, Канада, Хорватія, Марокко.
    • Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун.
    • Група H: Португалія, Південна Корея, Гана, Уругвай.

    Нагадаємо, у фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Україна Катар
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    Стали відомі 31 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі