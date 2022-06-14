Стали відомі 31 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі

Визначився 31 з 32 учасників Чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

Фінальну путівку в останнім стиковому матчі будуть оспорювати Нова Зеландія і Коста-Ріка