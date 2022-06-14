Стали відомі 31 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі
Визначився 31 з 32 учасників Чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі
фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Фінальну путівку в останнім стиковому матчі будуть оспорювати Нова Зеландія і Коста-Ріка
Збірна Австралії у серії пенальті обіграла національну команду Перу у матчі міжконтинентального плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2022 року.
Таким чином, визначився 31 із 32 учасників турніру.
Фінальну путівку в останнім стиковому матчі будуть оспорювати Нова Зеландія і Коста-Ріка. Зустріч відбудеться 14 червня.
- Група A: Катар, Еквадор, Нідерланди, Сенегал.
- Група B: Англія, США, Іран, Уельс.
- Група C: Аргентина, Польща, Саудівська Аравія, Мексика.
- Група D: Франція, Туніс, Данія, Австралія.
- Група Е: Іспанія, Німеччина, Японія.
- Група F: Бельгія, Канада, Хорватія, Марокко.
- Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун.
- Група H: Португалія, Південна Корея, Гана, Уругвай.
Нагадаємо, у фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.