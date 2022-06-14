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    Новини

    Зеленський розповів, що очікує від візиту Шольца в Україну

    Німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні - Зеленський розповів, що очікує від візиту Шольца в Україну
    Німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні
    фото: Michele Tantussi/Reuters

    Президент зазначив, що важливо, щоб канцлер Шольц приїхав в Україну саме під час війни

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну може означати виділення додаткової військової допомоги Україні, а також посилення санкцій проти РФ. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF.

    Президент зазначив, що важливо, щоб канцлер Шольц приїхав в Україну саме під час війни. Його офіційний візит може означати передачу Україні додаткової військової допомоги.

    Також це може позитивно позначитися на наданні країні статусу кандидата в члени ЄС і введення нових санкцій проти Росії.

    Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

    Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

    Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

    Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Зеленський розповів, що очікує від візиту Шольца в Україну