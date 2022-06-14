Зеленський розповів, що очікує від візиту Шольца в Україну

Німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні

Президент зазначив, що важливо, щоб канцлер Шольц приїхав в Україну саме під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в

ізит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну може означати виділення додаткової військової допомоги Україні, а також посилення санкцій проти РФ. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ZDF.

Президент зазначив, що важливо, щоб канцлер Шольц приїхав в Україну саме під час війни. Його офіційний візит може означати передачу Україні додаткової військової допомоги.

Також це може позитивно позначитися на наданні країні статусу кандидата в члени ЄС і введення нових санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.