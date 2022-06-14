Зеленський розповів, що очікує від візиту Шольца в Україну
Президент зазначив, що важливо, щоб канцлер Шольц приїхав в Україну саме під час війни
Президент зазначив, що важливо, щоб канцлер Шольц приїхав в Україну саме під час війни. Його офіційний візит може означати передачу Україні додаткової військової допомоги.
Також це може позитивно позначитися на наданні країні статусу кандидата в члени ЄС і введення нових санкцій проти Росії.
Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.
Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.
Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».
Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.
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