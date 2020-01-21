У Вінниці ветерани АТО представили свої бізнес-проекти



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Вперше у Вінниці проходило навчання з підприємництва від Київської школи економіки для ветеранів АТО

Учасники програми понад місяці опановували основи бізнес-планування, маркетингу, фінансів, продажів та побудови й управління командами. 14 військових стали фіналістами Програм і представили свої бізнес-плани.

На початку листопада у Вінниці стартувало навчання для учасників АТО та ООС. Програма реалізовується за підтримки Zagoriy Foundation спільно з Вінницькою міською радою. 25 учасників навчального курсу працювали над стратегією, маркетингом, продажами, командоутворенням та фінансами https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=6397 . До фіналу, а саме презентації своїх напрацювань перед комісією дійшли 14 учасників. До складу комісії увійшли представник школи KSE, бізнесу та громадськості.

«Я радий вас усіх вітати від імені міського голови Сергія Моргунова. Воїни, які захищають наші рубежі на Сході, члени нашої територіальної громади, сьогодні приймають участь у такому гарному заході, який ми започаткували у листопаді. Сподіваюся, що підтримка підприємництва учасників АТО та ООС стане постійною. Вінницька міська рада на чолі з департаментом економіки буде сприяти таким заходам. 2,5 місяці люди навчалися, у Вінниці було відібрано 25 учасників, а сьогодні ми будемо вибирати серед 14 присутніх найкращих», – зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний.

Професор KSE, викладач програми Сергій Гвоздьов, зазначив що викладачі намагалися робити так, щоб ця програма була максимально ефективна. «Програма для нас має величезне значення. Ми вважаємо, що суспільство у величезному боргу перед тими, хто брав участь у бойових діях і допомагав нашим військовим і добровольцям. Ми намагаємо робити так, щоб ця програма була максимально ефективною. Ми хочемо, щоб ваше особисте життя складалося максимально близько до ваших мрій і щоб ці мрії були практичними, реалізованими і щоб вони для ваших родин відкривали нові можливості в житті. Ми сьогодні хочемо побачити, як ви наблизилися до підприємництва завдяки нашому навчанню. Комісія оцінюватиме ваші бізнес плани – це представники бізнесу, громадської організації та наші викладачі які з вами працювали», – Сергій Гвоздьов.

Виконуюча директорка фонду «Подільська громада» Олена Данілова, подякувала учасникам за сміливість.

«Я дякую вам за вашу сміливість, адже розумію, наскільки нелегко взяти на себе відповідальність, прийти навчатися, слідувати інструкціям і втілювати свої ідеї в життя. Фонд «Подільська громада» зацікавлений саме в розвитку соціально відповідального бізнесу. Хочеться зазначити, що у нас є дуже хороші колеги-бельгійці, які протягом 2,5 років допомагають нашим військовим, зацікавлені в подальшій допомозі і навіть у втіленні ідей соціального бізнесу. Думаю, що частина проектів точно буде втілена в життя, а можливо й усі», - додала Олена Данілова.



Серед переможців учасник АТО Володимир Сироватко. Його бізнес-ідея – «ТРОЩА». Це місце, де можна випустити пару, звільнитися від люті (розбити/зруйнувати щось за допомогою бити або іншого, але у безпечний спосіб для себе). Планує займатися бізнесом разом з дружиною.

Переміг і Михайло Жилін – переселенець 37 років, родом з Донбасу. До війни працював завідувачем трупи у театрі. Під час війни був важкопоранений, після одужання викладав історію в університеті. Він хоче відкрити точку фаст-фуду з пончиками "Intermezzo" за мотивами Коцюбинського. Вже розробив логотип та обрав місце. Решта учасників представили також цікаві ідеї. Також здобули перемогу Сергій Бондаренко та Сергій Беднарчук.



Сергій Бондаренко з дитинства цікавиться бджолярством, вже має малий бізнес "Медобар". Працює разом з дружиною. Займається виробництвом меду з сухофруктами, ягодами і горіхами. Корисні солодощі. "Медобар. Мед щасливих бджіл" вже існуюча торгова марка.

Сергій Беднарчук вже реалізовує свою справу. Він має власну пасіку і займається експортом меду, хоче масштабуватися

Після завершального етапу курсу підтримка ветеранів продовжується у спільноті випускників. У 2020 році вона зросла до 155 чоловік, половина з яких успішно реалізовують свій бізнес. За підтримки Zagoriy Foundation цього року навчання також планується в інших регіонах України.