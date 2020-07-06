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    Суспільство

    У Польщі зіткнулися кілька автобусів, серед поранених є українки

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    Інцидент стався учора, 5 липня, близько 20:00 на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина у Західнопоморському воєводстві - У Польщі зіткнулися кілька автобусів, серед поранених є українки
    Інцидент стався учора, 5 липня, близько 20:00 на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина у Західнопоморському воєводстві

    Наразі життю громадянок України загрози нема

    У Польщі сталося ДТП за участю двох пасажирських автобусів та мікроавтобуса., серед поранених є дві українки. Про це повідомив директор консульського департаменту МЗС України Сергій Погорєльцев.

    За його словами, інцидент стався учора близько 20:00 на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина у Західнопоморському воєводстві.

    «За попередньою інформацією консульства України, внаслідок ДТП у Гданську дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості», - повідомив Погорєльцев.

    За його словами, одній українці вже надано першу медичну допомогу та виписано з лікарні.

    «Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні у місті Колобжег, загрози її життю немає», - додав він.

    Директор Департаменту додав, що до надання допомоги українкам залучено Почесного консула України в місті Щецин, і запевнив, що справа перебуває на контролі Консульства України в Гданську та Департаменту консульської служби МЗС.

    За інформацією місцевих ЗМІ, під час руху автобуси не розминулися на дорозі, зіткнувшись лоб у лоб, внаслідок ДТП поранення отримали 14 пасажирів.

    Як повідомлялося, 5 липня у Черкасах маршрутка протаранила пожежну машину, що їхала на виклик (відео).

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