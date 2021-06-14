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    Гроза в Запоріжжі: автівки плавали центром міста (фото, відео)

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    Вулиці Запоріжжя перетворилися на бурхливу річку, яка бере в полон усе, на що натрапить на своєму шляху - Гроза в Запоріжжі: автівки плавали центром міста (фото, відео)
    Вулиці Запоріжжя перетворилися на бурхливу річку, яка бере в полон усе, на що натрапить на своєму шляху
    Фото з відкритих джерел

    Злива затопила дороги, рух транспорту було паралізовано в багатьох районах міста

    13 червня Запоріжжя накрила сильна злива зі шквальним вітром. Грозові хмари з Космосу перемістилися в напрямку Кічкаса, минаючи правобережну частину міста.

    Жителі міста активно діляться в соціальних мережах фото і відео затоплених доріг, де автівки просто-напросто плавають містом, наче човни.

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    Гроза в Запоріжжі: автівки плавали центром міста (фото, відео)
    Гроза в Запоріжжі: автівки плавали центром міста (фото, відео)

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, за короткий час випало дуже багато опадів. Злива затопила дороги, рух транспорту було паралізовано в районі автовокзалу, на Глісерній та на Набережній магістралі, в районі вул.Фортечної, Чорної гори на Кічкасі. Вітер валив дерева і обривав дроти.

    Рятувальники неодноразово виїжджали на місця подій, аби допомогти водіям звільнитися з водного полону.

    Додамо, що погода в Україні у понеділок, 14 червня, буде теплою, але дощовою та похмурою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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    Теги: Запоріжжя негода дощ
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    Гроза в Запоріжжі: автівки плавали центром міста (фото, відео)