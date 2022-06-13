Зливали дані ворогу прямо із гумштабу. СБУ підозрює 50 жителів Лисичанська у зраді

Зрадники приходили отримувати від України гуманітарку та користуватися інтернетом, щоб передавати інформацію про ЗСУ ворогу

У Лисичанську зрадники «зливали» росіянам інформацію про ЗСУ просто з гуманітарних штабів — через інтернет. До цього можуть бути причетними понад 50 людей. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, Служба безпеки Україна та поліція провели у Лисичанську комплексну перевірку людей, які, ймовірно, передавали росіянам інформацію про ЗСУ. Її «зливали» через супутникову мережу Starlink, яка працює у всіх гуманітарних штабах у Лисичанську.

Правоохоронці перевірили понад 50 людей, які активно ділилися інформацією з російськими Telegram-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах росіян.

«Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу – отримували її, і, не виходячи зі штабу, зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують», – пише Гайдай.

Очільник Луганської ОВА також зазначив, що СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з коригувальниками вогню. Каже, що зараз у проросійському контенті соцмереж почали поширювати повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Окупанти обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

11 червня окупанти влучили на територію транспортного цеху «Азоту», де сталося займання. Постраждало одне з приміщень «Сєвєродонецького Склопластику».

Також росіяни поцілили у полігон рятувальників, що за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький.

Додамо, що гуманітарний штаб у Лисичанську окупанти розбомбили 4 червня.

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