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  4. У Лисичанську ворог розбомбив кінотеатр, який був сховищем для цивільних (фото, відео)
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    Події в Україні

    У Лисичанську ворог розбомбив кінотеатр, який був сховищем для цивільних (фото, відео)

    Рашисти навмисно обстрілюють місця, де можуть перебувати цивільні - У Лисичанську ворог розбомбив кінотеатр, який був сховищем для цивільних (фото, відео)
    Рашисти навмисно обстрілюють місця, де можуть перебувати цивільні
    фото з відкритих джерел

    Жертв внаслідок обстрілів немає

    У суботу, 28 травня, окупанти в Лисичанську завдали авіаудару по кінотеатру "Дружба", у підвалах якого ховалися мирні жителі. Про це повідомив голова Луганського ОДА Сергій Гайдай

    «Орки шукають людей: авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя», – написав Гайдай.

    Жертв внаслідок обстрілів немає.

    «Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців», – додав голова ОДА.

    Раніше повідомлялося, що у одному з районів Лисичанська поліцейські поховали у братській могилі 150 людей.

    Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія вже окупувала 95% Луганської області.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Лисичанську ворог розбомбив кінотеатр, який був сховищем для цивільних (фото, відео)