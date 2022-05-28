У Лисичанську ворог розбомбив кінотеатр, який був сховищем для цивільних (фото, відео)
Жертв внаслідок обстрілів немає
У суботу, 28 травня, окупанти в Лисичанську завдали авіаудару по кінотеатру "Дружба", у підвалах якого ховалися мирні жителі. Про це повідомив голова Луганського ОДА Сергій Гайдай
«Орки шукають людей: авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя», – написав Гайдай.
Жертв внаслідок обстрілів немає.
«Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців», – додав голова ОДА.
Раніше повідомлялося, що у одному з районів Лисичанська поліцейські поховали у братській могилі 150 людей.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія вже окупувала 95% Луганської області.