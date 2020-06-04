  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Злодіям в законі в Україні відтепер загрожує до 15 років в'язниці

    • Розсилка
    <span>В'язниця віднині загрожуватиме й особі, яка звернеться до злодія у законі, аби той на когось повпливав</span> - Злодіям в законі в Україні відтепер загрожує до 15 років в'язниці
    В'язниця віднині загрожуватиме й особі, яка звернеться до злодія у законі, аби той на когось повпливав
    Ілюстративне фото

    Рада підтримала закон Зеленського у другому повторному читанні

    Верховна Рада в другому повторному читанні схвалила законопроєкт глави держави Володимира Зеленського №2513 про «злодіїв у законі». Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.

    За нього проголосували 236 депутатів Ради.

    Так, у першому читанні законопроєкт президента прийняли ще в грудні минулого року. Тоді за нього проголосували 264 нардепа.

    Згідно з законом, створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Участь у ній - позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

    Якщо створює чи є учасником злочинної організації службова особа з використанням службового становища, їй загрожує позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

    За створення злочинної спільноти (об’єднання двох чи більше злочинних організацій) та керівництво нею загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

    Якщо створює, керує чи є учасником злочинної організації/спільноти особа, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія у законі», їй загрожує в'язниця на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

    У законі під особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія у законі» слід розуміти «особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив».

    Документ передбачає кримінальну відповідальність і за організацію, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці).

    Вказано, що на такому зібранні планують вчинення одного або більше злочинів, матеріальне забезпечення чи координацію злочинної діяльності, у тому числі розподіл незаконних доходів або сфер злочинного впливу. За організацію або участь у сходці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

    Слід підкреслити, що в'язниця загрожуватиме й особі, яка звернеться до «злодія у законі», аби той на когось повпливав. Це буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

    Нагадаємо, на початку лютого Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про злодіїв у законі.

    Раніше президент України вимагав від парламенту прийняти його закон у другому читанні.

    Верховна Рада кримінал закон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ