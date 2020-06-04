Злодіям в законі в Україні відтепер загрожує до 15 років в'язниці



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В'язниця віднині загрожуватиме й особі, яка звернеться до злодія у законі, аби той на когось повпливав Ілюстративне фото

Рада підтримала закон Зеленського у другому повторному читанні

Верховна Рада в другому повторному читанні схвалила законопроєкт глави держави Володимира Зеленського №2513 про «злодіїв у законі». Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.

За нього проголосували 236 депутатів Ради.

Так, у першому читанні законопроєкт президента прийняли ще в грудні минулого року. Тоді за нього проголосували 264 нардепа.

Згідно з законом, створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Участь у ній - позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Якщо створює чи є учасником злочинної організації службова особа з використанням службового становища, їй загрожує позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

За створення злочинної спільноти (об’єднання двох чи більше злочинних організацій) та керівництво нею загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Якщо створює, керує чи є учасником злочинної організації/спільноти особа, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія у законі», їй загрожує в'язниця на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

У законі під особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія у законі» слід розуміти «особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив».

Документ передбачає кримінальну відповідальність і за організацію, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці).

Вказано, що на такому зібранні планують вчинення одного або більше злочинів, матеріальне забезпечення чи координацію злочинної діяльності, у тому числі розподіл незаконних доходів або сфер злочинного впливу. За організацію або участь у сходці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слід підкреслити, що в'язниця загрожуватиме й особі, яка звернеться до «злодія у законі», аби той на когось повпливав. Це буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на початку лютого Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про злодіїв у законі.

Раніше президент України вимагав від парламенту прийняти його закон у другому читанні.