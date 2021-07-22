Хто може очолити правоохоронний комітет Ради замість Монастирського (досьє на кандидатів)

Після призначення Дениса Монастирського главою МВС його місце в комітеті парламенту стало вакантним

У Верховній Раді зараз розглядають дві конкретні кандидатури на пост очільника правоохоронного комітету

Після призначення голови комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського керівником МВС замість Арсена Авакова депутати мають призначити нового очільника вищевказаного комітету. Як зазначає рух «Чесно», наразі повноваження голови правоохоронного комітету замість Дениса Монастирського наразі виконує перший заступник, депутат від «Голосу» Андрій Осадчук.

Однак після того, як у вересні Верховна Рада повернеться до роботи після літньої перерви, парламентська більшість має запропонувати нову кандидатуру на посаду голови комітету і, відповідно, його мають затвердити голосуванням депутати.

У голови правоохоронного комітету четверо заступників – Сергій Іонушас, Максим Павлюк та Галина Михайлюк від «Слуги народу» і Григорій Мамка від ОПЗЖ, а також перший заступник – Андрій Осадчук від партії «Голос». Повноваження секретаря комітету виконує Сергій Мінько від депутатської групи «За майбутнє». Крім того, є шість голів підкомітетів.

«За словами депутатів – членів комітету, обрання нового голови – це не питання політичної боротьби між фракціями, адже призначать того, кого обере Банкова. Серед найбільш вірогідних кандидатів від «Слуги народу»на посаду голови комітету називають мажоритарника з Харкова Олександра Бакумова, який у комітеті очолює посаду голови підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності, та Сергія Іонушаса, який був заступником Монастирського», – інформує «Чесно».

До депутатства Бакумов працював проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, з 2016 року – доцентом кафедри конституційного і міжнародного права там само. З 2017 року працював адвокатом, входить до Національної асоціації адвокатів України. Член ради Харківської обласної організації Союзу юристів України.

Раніше Бакумов був головою поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у Харківській області від представників громадськості. У 2015 році брав участь у бойових діях АТО у складі Прикордонних військ України.

«За словами депутатів, інший депутату від «Слуги народу», заступник голови комітету Сергій Іонушас також хоче очолити комітеті і намагається пролобіювати свою кандидатуру в Офісі президента.

Іонушас входить до команди радників та експертів президента Володимира Зеленського як експерт з питань правосуддя. Був довіреною особою Зеленського у ЦВК на виборах президента України 2019 року», – нагадують активісти.

Крім того, Сергій Іонушас співпрацював зі структурами «Кварталу», зокрема на офіційному сайті «Укрпатенту» він значиться патентним повіреним Володимира Зеленського – реєстрував такі його торговельні марки, як «Слуга народу», «Країна У», «Квартал 95», «Студія «Квартал 95», «Ліга Сміху», «Чисто news» та інші.

Журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що за заявкою Іонушаса у січні 2020 року зареєстроване свідоцтво на новий торговельний знак Ze kubiki (власник – Володимир Зеленський), зареєстроване свідоцтво на знак «Ігри приколів» (власники – Володимир Зеленський, Борис і Сергій Шефіри, Наум Баруля, Андрій Яковлев та Андрій Чивурін).

Іонушас був власником та керівником юридичної фірми «Гелон» (з 2002 по 2019 рік) та ТОВ «Консіон». З 2001 року має адвокатське свідоцтво, є патентним повіреним України.

Нагадаємо, новопризначений міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський хоче на місяць зникнути з інформаційного поля, щоб краще ознайомитися зі своїми обов'язками і завданнями.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.Того ж дня Зеленський представив Монастирського колективу МВС.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолив МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

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