ЗМІ: НАБУ може відкрити справу проти судді, яка обиратиме запобіжний захід Омеляну



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Справу щодо Володимира Омеляна розглянуть 14 вересня у Солом'янському суді Києва

НАЗК встановило, що Сергієнко не вказала в декларації дохід чоловіка в сумі 41,9 тис. доларів

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідувати декларування недостовірної інформації суддею Солом'янського районного суду Києва Ганною Сергієнко, яка 14 вересня має розглянути клопотання НАБУ про обрання запобіжного заходу міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело в НАЗК.

З його слів, 31 серпня агентство затвердило результати повної перевірки електронної декларації Сергієнко за 2015 рік.

НАЗК встановило, що Сергієнко не вказала в декларації дохід чоловіка у вигляді компенсаційних виплат від посольства України в Литві в сумі 41,9 тис. доларів (878,5 тис. гривень).

У зв'язку з цим є підстави для початку розслідування за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Відповідне рішення НАЗК направило в НАБУ, яке має проаналізувати отримані відомості і ухвалити рішення про можливе відкриття провадження.

Водночас у четвер НАБУ повідомило про підозру Омеляну і має намір просити суд обрати йому як запобіжний захід заставу в розмірі 5 млн гривень.

Суддею, яка розглядатиме клопотання НАБУ, визначена саме Сергієнко.

«Це потенційний конфлікт інтересів», - сказав співрозмовник.

З його слів, Сергієнко зобов'язана повідомити про самовідвід у зв'язку з конфліктом інтересів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, який отримав напередодні підозру від НАБУ, заявив сьогодні, 13 вересня, що у відставку йти не збирається. А слідчих НАБУ буде намагатися притягнути до відповідальності.

Раніше Омелян повідомив, що слідство проти нього тривало півтора року.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

«За даними слідства, ця службова особа, яка з 2000 року по теперішній час перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримала 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грн», - заявили в НАБУ.

Клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна буде розглянуте в Солом’янському райсуді Києва в п’ятницю, 14 вересня.