ЗМІ: Напад на адвоката: київська прокуратура покриває «земельного рейдера» Попова?

Сергій Попов разом з Русланом Коновалом напали на адвоката Дениса Ненова - ЗМІ

Київська місцева прокуратура № 4 вже два тижні не може відкрити справу за фактом нападу на адвоката Дениса Ненова біля будівлі Міністерства юстиції в Києві. Про це йдеться в сюжеті телеканалу NewsOne. Стурбовані ситуацією, що склалася 4 січня представники Національної асоціації адвокатів України прийшли на прийом до Київської місцевої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Дмитро Ненов із наслідками побиття Поповим

Сергій Попов разом з Русланом Коновалом напали на адвоката Дениса Ненова - ЗМІ

Київська місцева прокуратура № 4 вже два тижні не може відкрити справу за фактом нападу на адвоката Дениса Ненова біля будівлі Міністерства юстиції в Києві. Про це йдеться в сюжеті телеканалу NewsOne.

Стурбовані ситуацією, що склалася 4 січня представники Національної асоціації адвокатів України прийшли на прийом до Київської місцевої прокуратури № 4 для отримання роз'яснень щодо затягування розслідування.

Сам інцидент стався 21 грудня перед будівлею Міністерства юстиції, коли Сергій Попов разом з Русланом Коновалом напали на адвоката Дениса Ненова. Факт нападу зафіксували камери спостереження.

«21 грудня за 10 хвилин до засідання комісії Мін'юсту, на яке я прибув зі своїм клієнтом для надання правової допомоги, особа, яка також брала участь у даній справі, а саме громадянин Попов і його директор Коновал ... заподіяли мені ряд тілесних ушкоджень», - розповів Денис Ненов. Він відразу зняв побої і звернувся в прокуратуру.

Він також додав, що раніше звертався до правоохоронних органів щодо погроз з боку Сергія Попова.

Також адвокат повідомив, що його квартиру обікрали, зокрема, забрали комп'ютер, на якому перебувала вся робоча інформація.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Сергій Євенко повідомив, що прокуратура поки не відкрила справу за статтею про нанесення тілесних ушкоджень адвокату (ст.398 КК), хоча за законом вони повинні били це зробити ще 27 грудня.

Представник Національної асоціації адвокатів України Ігор Колесников відзначає, що випадків порушення прав адвокатів стає все більше.

«Прокуратура взагалі не зацікавлена дотримуватися вимог чинного законодавства, коли це стосується адвокатів, будь-якого випадку порушення адвокатської діяльності», - заявив Ігор Колесников.

Нагадаємо, 21 грудня Денис Ненов повідомив прямував до Міністерства юстиції на засідання, де розглядалася скарга його клієнта, громадянина Греції Арапідеса Македона на незаконне захоплення рейдером Сергієм Поповим компанії ПСП Тряновское.

Як відомо, Сергій Попов вже не раз фігурував в журналістських розслідуваннях через рейдерські захоплення, махінацій з ринком землі і в агросекторі.

Також повідомлялося, що 14 жовтня 2017 року селі Забір'я під Києвом було скоєно напад на журналіста Сергія Розова, який здійснював відеозйомку пікету будинку одного з місцевих жителів. За словами джерела в правоохоронних органах, до нападу причетний власник будинку Сергій Попов.

Джерело: Апостроф