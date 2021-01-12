ЗМІ назвали орієнтовну вартість української ікони, подарованої Лаврову

Ікона зберігалася у банку Bank of Srpska, який збанкрутував

Старовинна українська ікона з окупованого Луганська, яку голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову, оцінюється у 12,5 млн євро. Про це повідомляє телеканал BN TV посилаючись на джерела, наближені до адміністрації Додіка.

Зазначається, що ікона зберігалася у банку Bank of Srpska, який збанкрутував.

«Спірна 300-річна позолочена ікона з Луганська, подарована головою президії БіГ Мілорадом Додіком міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, вартістю 12,5 млн євро, була депонована в банк Bank of Srpska, який поглинув колишній банк UKIO», ─ йдеться у інформації, отриманій телеканалом.

ЗМІ інформують, що позолочена ікона, яка зберігалася на депозиті Banka Srpska, була залишена литовцями, власниками UKIO Bank. «Додіку доповіли, що ікона зміцнить його дружні зв'язки з Росією», ─ йдеться у повідомленні.

«Сама передача подарунків у східній частині Сараєво, як стверджує джерело, виходила за межі всіх протоколів», ─ наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна вимагає від Боснії та Герцеговини повернути ікону з Луганська.

14 грудня очільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії БіГ, сербського представника Мілорада Додика у подарунок українську ікону з окупованого Луганська.

Глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік на пресконференції 5 січня заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав, але не Україні.

Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії і Україна ніколи не піднімала питання про зникнення ікони.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію.

Після розголосу у ЗМІ прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу і намагається встановити, як старовинна українська ікона потрапила до країни.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Пізніше Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що на іконі, яку у Боснії та Герцеговині подарували голові МЗС Росії Сергію Лаврову, є печатка Одеської крайової комісії.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав «політичним жестом» у сторону Росії інцидент у Сараєві.