ЗМІ повідомили, чому Епіфаній не з’явився на відео Зеленського



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Митрополит Епіфаній та Володимир Зеленський

За даними джерел ЗМІ в оточенні Епіфанія, йому пропонували з'явитися на відео, проте він відмовив

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній відсутній у звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій, поширеному Володимиром Зеленським, бо ієрарху не сподобався текст.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела.

«За даними джерел BBC в оточенні Епіфанія, йому пропонували з'явитися на відео, проте він відмовив. Ієрарху не сподобався текст, який йому пропонували озвучити, про те, що «говорити потрібно не мовою гармат», - пише видання.

За словами співрозмовників, Епіфаній хвилювався, що виглядатиме немов він закликає до перемовин із лідерами бойовиків.

Видання зазначає, що предстоятель церкви переживав, що участь у відео його і Філарета призведе до різночитань у тому, хто в ПЦУ головніший.

Водночас у прес-службі ПЦУ у коментарі «Українській правді» розповіли, що готові брати участь у міжконфесійній миротворчій діяльності.

«Протягом понад 20 років наша Церква є учасником міжконфесійного формату взаємодії - Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, і в рамках Ради готова брати активну участь у міжконфесійній миротворчій діяльності та сприяти деокупації Криму і окремих районів Донбасу», - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зауважили, що «так було неодноразово в минулому при підготовці міжконфесійних звернень, які завжди ухвалюються консенсусом».

«На зустрічі з обраним президентом України Володимиром Зеленським митрополит Епіфаній сказав, що Православна церква України підтримує зусилля у наближенні перемоги над агресором та у встановленні справедливого миру на тимчасово окупованих територіях», - розповіли у прес-службі ПЦУ.

Також у ПЦУ додали, що Церква «як безпосередньо, так і в рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій завжди сприяє відповідним ініціативам».

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським релігійні лідери оприлюднили спільне послання. Представники православ’я, ісламу та іудаїзму виступили до мешканців Донбасу та Криму з закликом миру.