ЗМІ повідомляють про колони російських танків на Донбасі: Данілов відреагував

Очевидці повідомили про рух колони танків і бронетехніки з Донецька до лінії фронту

У соцмережах публікують відео, як нібито колона військової техніки заїжджає на територію Донбасу з боку РФ

Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на свідчення жителів Донецька.

Як повідомили кілька очевидців близько 23 години, колона пройшла близько години тому прямо по центру міста, вулиці Університетській, та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

«На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька», – повідомив житель міста.

«Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала», – повідомила інша очевидиця з центру міста.

У соцмережах публікують відео, як нібито колона військової техніки заїжджає на територію Донбасу з боку РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що якби регулярні війська Росії вторглися на територію України, то про це вже було б відомо. Про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо того, що начебто регулярні частини Російської Федерації вторглися на територію України - до Донецької та Луганської областей, Данілов сказав: «Якщо б це відбулося, така інформація б у нас була. А те, що стосується провокацій, ми неодноразово заявляли, що на сьогоднішній день іде велика потужна, перш за все, інформаційна провокація по відношенню до нашої країни».

Секретар РНБО закликав послуговуватися офіційними джерелами інформації.

Питання щодо вторгнення регулярних частин РФ на територію України пролунало через пост ексрадника президента Порошенка Юрія Бірюкова. Він заявив, що російські війська вже вторглися на українську територію.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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