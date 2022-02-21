Порошенко закликав Захід негайно запровадити санкції проти Путіна

Путін обрав конфронтацію і остаточно зруйнував міжнародну систему правопорядку, зазначив Порошенко

П'ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав західних партнерів України негайно запровадити санкції проти Путіна та його оточення. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дякуючи нашим партнерам за їхню вагому підтримку і допомогу, закликаю їх невідкладно запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення, всіх членів сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії, російських олігархів та депутатів обох палат російського парламенту», – йдеться в заяві

Політик зазначив, що цим рішенням «Кремль штовхає світ на межу нової світової війни, хоча першим його адресатом є Україна».

«Путін обрав конфронтацію і остаточно зруйнував міжнародну систему правопорядку, яка була створена після періоду холодної війни. Жорстко засуджую рішення Росії щодо «визнання незалежності» так званих ДНР і ЛНР.

Маю підкреслити: своїм сьогоднішнім злочинним рішенням Кремль штовхає світ на межу нової світової війни, хоча першим його адресатом є Україна. Путін так ненавидить наш суверенітет, йому так «болить» наша незалежність, він так не хоче бачити наш успіх, що готовий до будь-якого божевілля. Інакше як божевіллям це й не назвати. Визнанням маріонеток Кремля на окупованому Донбасі, Москва легалізує свою багаторічну окупацію і цієї нашої території. Путін загрожував і продовжує загрожувати самій незалежності України, і заради цього готовий до безстрокової конфронтації із колективним Заходом», – написав Порошенко.

За його словами, такими «злочинними рішеннями Путін та його поплічники фактично ізолювали себе від цивілізованого світу, а відтак мають відчути себе справжніми «ізгоями» у міжнародному співтоваристві».

Порошенко закликав прив'язати санкції та перспективу їх посилення до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Він наголосив, що Путін не залишає іншого вибору демократичному світу, ніж стримування російського агресивного курсу, оскільки «вкотре дав зрозуміти, що його апетити не закінчуються на кордонах України».

«Жорстко засуджую рішення Росії щодо «визнання незалежності» так званих ДНР і ЛНР», - підсумував лідер «Євросолідарності».

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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