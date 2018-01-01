ЗМІ: російського співака жорстоко вбили у власній квартирі

За інформацією ЗМІ, злочинець сім разів вдарив співака ножем, після чого облив його тіло хлоркою

У Москві жорсткого вбили відомого виконавця шансону Петра Гару. Інформацію про це в понеділок, 19 лютого, опублікував Telegram-канал Hue. Зазначається, що співака востаннє бачили в компанії знайомого 14 лютого, після чого він припинив виходити на зв'язок з рідними. Тіло Гари виявили у ванній його столичної квартири. Злочинець сім разів ударив



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Виконавець шансону Петро Гара

За інформацією ЗМІ, злочинець сім разів вдарив співака ножем, після чого облив його тіло хлоркою

У Москві жорсткого вбили відомого виконавця шансону Петра Гару. Інформацію про це в понеділок, 19 лютого, опублікував Telegram-канал Hue.

Зазначається, що співака востаннє бачили в компанії знайомого 14 лютого, після чого він припинив виходити на зв'язок з рідними. Тіло Гари виявили у ванній його столичної квартири.

Злочинець сім разів ударив чоловіка ножем, після чого облив його тіло хлоркою.

Не виключено, що напали на співака з метою пограбування, оскільки у квартирі панував безлад, а також зникли всі гроші і цінності.

Офіційного підтвердження інформації про загибель співака поки немає.

До слова, сьогодні ЗМІ повідомляли, що військовий Збройних сил України у місті Мар'їнка Донецької області, застрелив співслужбовця.