ЗМІ: російського співака жорстоко вбили у власній квартирі
- Вчора, 22:55
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За інформацією ЗМІ, злочинець сім разів вдарив співака ножем, після чого облив його тіло хлоркою
У Москві жорсткого вбили відомого виконавця шансону Петра Гару. Інформацію про це в понеділок, 19 лютого, опублікував Telegram-канал Hue.
Зазначається, що співака востаннє бачили в компанії знайомого 14 лютого, після чого він припинив виходити на зв'язок з рідними. Тіло Гари виявили у ванній його столичної квартири.
Злочинець сім разів ударив чоловіка ножем, після чого облив його тіло хлоркою.
Не виключено, що напали на співака з метою пограбування, оскільки у квартирі панував безлад, а також зникли всі гроші і цінності.
Офіційного підтвердження інформації про загибель співака поки немає.
До слова, сьогодні ЗМІ повідомляли, що військовий Збройних сил України у місті Мар'їнка Донецької області, застрелив співслужбовця.