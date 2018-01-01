ЗМІ розповіли про особу водія, який врізався в авто волонтера Краснопольського

Наразі призначено необхідні експертизи, які мають встановити причини смертельної ДТП

За кермом позашляховика, який врізався в автомобіль відомого волонтера Леоніда Краснопольського, після чого той помер, був 25-літній син головного офтальмолога Дніпра. Про це повідомляє «ТСН». «Він їхав у своїй смузі, і буквально долі секунди. Каже: тато, у мене перед очима перпендикулярно стоїть машина. Він намагався



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Автомобіль, який зіткнувся з авто волонтера

Наразі призначено необхідні експертизи, які мають встановити причини смертельної ДТП

За кермом позашляховика, який врізався в автомобіль відомого волонтера Леоніда Краснопольського, після чого той помер, був 25-літній син головного офтальмолога Дніпра.

Про це повідомляє «ТСН».

«Він їхав у своїй смузі, і буквально долі секунди. Каже: тато, у мене перед очима перпендикулярно стоїть машина. Він намагався піти ліворуч, але, на жаль, ця траєкторія співпала з траєкторією руху цього чоловіка», - цитує видання тата водія Валерія Сердюка.

Речниця обласної поліції Ганна Старчевська додала, що наразі вже призначено необхідні експертизи, які мають встановити причини смертельної ДТП.

Старчевська офіційно звернулася до можливих свідків та попросила зв'язатися з поліцією, якщо хтось бачив, як відбулася ДТП, в якій загинув Краснопольський.

Нагадаємо, волонтер Леонід Краснопольський загинув 4 лютого внаслідок ДТП у Дніпрі.

Відомо, що автомобіль Toyota Prado врізався в Kia, за кермом якого був Краснопольський.

Водій отримав травми, несумісні з життям. Леонід Краснопольский родом із Донецька. Переїхав до Дніпра через захоплення міста бойовиками. Допомагав бійцям української армії, а також Добровольчому українському корпусу Правого сектора.