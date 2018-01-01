Сьогодні суд розгляне клопотання про відсторонення Труханова

САП надала Апеляційному суду обґрунтування необхідності арешту та застави

Солом’янський районний суд Києва у четвер збирається розглянути клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посади Одеського міського голови. Про це повідомили в прес-службі суду. [READ_MORE] «22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з



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Геннадій Труханов у суді

САП надала Апеляційному суду обґрунтування необхідності арешту та застави

Солом’янський районний суд Києва у четвер збирається розглянути клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посади Одеського міського голови. Про це повідомили в прес-службі суду.

«22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з посади Одеського міського голови, суддя Кратко», - повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

Додамо, 22 лютого Солом’янський райсуд Києва о 16:30 також розгляне клопотання САП про відсторонення з посади заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення відпустити на поруки міського голову Одеси Геннадія Труханова та обрати йому арешт із заставою у 50 млн гривень. Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Апеляційний суд розгляне скаргу на рішення Солом'янського районного суду у понеділок, 26 лютого.

«У четвер відбувається засідання, де розглядають питання про відсторонення його від посади, а 26 лютого Апеляційний суд буде розглядати апеляцію прокуратури на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу. Прокуратура вимагає арешт або заставу у розмірі 50 мільйонів гривень. Така позиція прокурора», - заявив Ситник.

За його словами, прокуратура надала суду документи, які обґрунтовують необхідність застосування арешту для Труханова.

«Були дані, що він був відсутнім на території України впродовж 57 діб. До суду були надані докази того, що це не були якісь відрядження. Це було просто затягування часу і неповернення за певними причинами в Україну. Всі ці документи ми надали в якості підтвердження ризиків, які обґрунтовують обрання запобіжного заходу. Втім, суд чомусь взяття на поруки народного депутата. Це не співрозмірно з тим, що просила прокуратура. Тому якщо буде прийнято рішення і апеляція прокуратури буде задоволена, це, на мою думку, якраз і буде тим запобіжним заходом, який зможе забезпечити його процесуальну поведінку», - додав керівник НАБУ.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Раніше САП подала клопотання про відсторонення Труханова з посту мера Одеси.

Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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Джерело: УНН