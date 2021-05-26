ЗМІ: у справі Джуліані прокурори США вилучили дані з пошти Луценка та Насірова

Федеральні прокурори США підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання

Федеральні прокурори Нью-Йорка в рамках розслідування проти колишнього мера Нью-Йорка та юриста Рудольфа Джуліані вилучили частину доказів з електронної пошти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка і ексглави фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією ЗМІ, також у руки прокурорів потрапили дані з електронної пошти бізнесмена Олександра Левіна.

Видання відзначає, що імена українських політиків стали відомі при копіюванні тексту та його перегляді в текстовому редакторі.

Наразі більшість фігурантів розслідування відмовилися коментувати інформацію Bloomberg.

Федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на колишнього президента США Дональда Трампа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шокін і Луценко «злили» Трампу компромат на Байдена.

Нагадаємо, 28 квітня федеральні агенти США провели обшук у квартирі Джуліані.

Джуліані впродовж кількох років працював особистим адвокатом експрезидента Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами в Україні.

Також нещодавно з’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році. Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження.

Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про «послугу» щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.