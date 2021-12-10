Портнов прокоментував своє потрапляння під санкції

Політик вважає, що причиною обмежень стала його громадянська позиція і діяльність

Український юрист та політик Андрій Портнов на своєму Telegram-каналі вперше за тривалий час розмістив пост. У дописі він оприлюднив свій коментар виданню «Страна» щодо запровадження проти нього санкцій із боку США.

«Рішення про санкції я вважають таким, що суперечить тим принципам, які декларують самі США. Немає ні пояснення причин, ні можливості мені захистити та відстояти свою позицію у змагальному процесі. Причини запровадження санкцій – моя громадська та правозахисна діяльність в Україні, а також моя громадянська позиція. Я ніколи не приховував, що виступаю за державний суверенітет країни і проти того, щоби Україною керували ззовні.

Тому санкції проти мене і були інспіровані структурами, які в нашій країні працюють на іноземні держави, виступаючи фактично як їхні агенти.

Санкції проти мене запроваджуються вже не вперше. Я вже був під санкціями Євросоюзу. Які потім було скасовано судом ЄС із виплатою мені компенсацій», – заявив Андрій Портнов.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського юриста та політика Андрія Портнова.

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, а в січні 2014-го став першим заступником голови адміністрації. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.

19 травня 2019 року Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж п’ять років життя за кордоном. Попри це, в січні 2020-го Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким Портнов нібито проживав в Україні попередні п'ять років.

Портнова не раз звинувачували у впливі на судову систему. Він раніше перебував у санкційному списку Європейського Союзу, запровадженому у березні 2014 року проти колишніх українських високопосадовців за підозрою в порушенні прав громадян України й незаконному привласненні коштів. Але вже у 2015 році ЄС виключив Портнова з цього списку.

Як стало відомо, генпрокурорка Ірина Венедіктова вважає «логічними» санкції США проти Тупицького та Портнова.

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