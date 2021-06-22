Фашизм перемогли, переможемо і рашизм

Утром 22 июня 1941 года в небе над Киевом появились самолеты с крестами на крыльях и со свастикой на хвостах. Нацистские бомбардировщики атаковали несколько объектов в городе – аэродром Жуляны, завод «Большевик», мосты и др. Были убиты 25 и ранены 76 человек. Так киевляне узнали о начале войны и о вторжени войск Германии и ее союзников на территорию Советского Союза, частью которого была тогда Украина.

После окончания Второй мировой войны большинство людей думали, что гидра нацизма задушена окончательно и войны на нашей территории никогда не будет, но сегодня мы видим, как она возродилась в новую форму – в рашизм. Куда приходит рашизм – туда приходит война. И сегодня на Донбассе гибнут дети Украины от пуль рашистов. 22 июня 1941 года Украина увидела одно вероломное нападение. Зимой 2014-го второе. Вся вина за первое нападение на Гитлера и его агрессорах. Вся вина за второе нападение на Путине и его оккупантах. Я верю, что нам удастся освободить территорию Украины от рашистов так же, как ранее освободили от нацистов и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена. И я понимаю, что Украина вновь заплатит кровавую цену за право освобождения от оккупантов.

Искренне благодарен защитникам Украины от нацизма, фашизма и рашизма. Вечная память всем погибшим в борьбе с этим злом. Вечная слава защитникам Украины и наша благодарность всем им.