«Нафтогаз» розповсюджував недостовірну інформацію про операторів газмереж. Компанія пояснила свою позицію

«Нафтогаз України» визнав, що раніше розповсюджував інформацію, які «паплюжать та принижують ділову репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія»

НАК «Нафтогаз України» оприлюднив інформацію на виконання рішення Господарського суду міста Києва і пояснив свою позицію

Господарський суд міста Києва зобов'язав акціонерне товариство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спростувати недостовірну інформацію про нібито небажання операторів газопостачальних компаній розраховуватися з «Нафтогазом» за газ для населення. Про це вчора повідомив «Главком».

Нагадаємо, за рішенням Господарського суду міста Києва від 8 грудня 2020 року у справі №910/14005/20, НАК «Нафтогаз України» виклав на сайті компанії повідомлення, де компанія визнає, що раніше розповсюджувала інформацію, які «паплюжать та принижують ділову репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія».

Мова про інформацію, яка була зазначена у статті «Газопостачальні компанії РГК з 1 серпня не розраховуються з «Нафтогазом» за газ для населення». Зокрема «Нафтогазом» тепер спростовує, що:

«Газопостачальні компанії РГК з 1 серпня не розраховуються з Нафтогазом за газ для населення».

«Газопостачальні компанії (газзбути), що працюють під брендом Регіональна газова компанія (РГК), з 1 серпня 2020 року припинили здійснювати оплату природного газу, який вони отримали від НАК «Нафтогаз України» під час дії спецобов`язків (ПСО)».

«Попри збільшення платежів у січні-липні 2020 року, борг газзбутів за природний газ для потреб населення зріс порівняно з початком минулого опалювального сезону на 1, 116 млрд грн (з них 0, 338 млрд грн - РГК) та склав станом на 31.08.20 24, 091 млрд грн (з них 12,826 млрд грн - борг газзбутів РГК)».

«За липень (останній місяць дії ПСО) газзбути РГК отримали від Нафтогазу природний газ для населення на 340 млн грн, проте в серпні 2020 року перерахували лише 700 тис. грн.»

за 04.09.2020 року є недостовірною та такою, що паплюжить та принижує ділову репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія».

На прохання «Нафтогазу» «Главком» також публікує пояснення компанії щодо цього рішення.

Наводимо повний текст позиції «Нафтогазу»

У вересні 2020 року ми випустили повідомлення, у якому звертали увагу, що 16 газзбутів із серпня припинили розраховуватись за газ, отриманий в рамках ПСО. У тексті ми використали термінологію з моніторингу НКРЕКП https://cutt.ly/0j1aDJA.

НКРЕКП, яка моніторить енергетичні ринки, у моніторингу ринку за ІІ квартал 2020 року вказує: «близько 70% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких є власністю операторів ГРМ (об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія»5) (далі – постачальники РГК)».

НКРЕКП посилається на дані сайту 104.ua, який вказує, що 20 облгазів є користувачами бренду РГК.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що дані НКРЕКП, яка є державним регулятором в секторі енергетики, — це не факт, а оціночне судження. Тому що регулятор застосовує слова «за оцінкою НКРЕКП» https://cutt.ly/aj1o3RV.

Проте питання обсягу боргів постачальників та рівень їх розрахунків за газ із «Нафтогазом України» у цій справі не досліджувалося.

Також, як справедливо суд звернув увагу, Нафтогаз не назвав безпосередньо юридичних осіб-боржників, які мають юридичне зобов’язання здійснити оплату за газ, отриманий від Нафтогазу за умовами ПСО.

Виправляємось і уточнюємо, що, за відкритими джерелами сайту 104.ua, брендом РГК користуються 20 газорозподільних компаній (ПАТ «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Дніпрогаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Криворіжгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Харківгаз», «Тисменицягаз», «Харківміськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз»).

З них 16 операторів ГРМ одноосібно володіють 16 постачальниками газу: ТОВ «Вінницягаз Збут», «Волиньгаз Збут», «Дніпропетровськгаз Збут», «Житомиргаз Збут», «Закарпатгаз Збут», «Запоріжгаз Збут», «Івано-Франківськгаз Збут», «Київоблгаз Збут», «Львівгаз Збут», «Миколаївгаз Збут», «Рівнегаз Збут», «Сумигаз Збут», «Харківгаз Збут», «Хмельницькгаз Збут», «Чернівцігаз Збут», «Чернігівгаз Збут».

Борг цих 16 збутових компаній за газ перед НАК «Нафтогаз України» сягає майже 13 млрд грн.

Додамо, що з серпня 2020 року ці підприємства припинили погашати свої борги за отриманий за умовами ПСО природний газ.

До слова, українці можуть вимагати в постачальника газу відшкодування шкоди за додаткові нарахування в платіжках. Про це керівниця громадської організації «Ліга антитрасту» Агія Загребельська повідомила у відеозаписі на власній Facebook-сторінці.