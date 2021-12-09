Знижено ціну газу для 350 тис. домогосподарств в Україні: який новий тариф

НКРЕКП спільно з «Нафтогаз України» захистили споживачів природного газу постачальника «останньої надії»

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 9 грудня ухвалила рішення про переведення клієнтів постачальника «останньої надії» на базовий тариф «Нафтогазу України». Це дозволить 350 тисячам домогосподарств платити 7,96 гривень за кубометр.

За інформацією НКРЕКП, на сьогодні постачальник «останньої надії» забезпечує природним газом понад 347 тис. побутових споживачів з різних регіонів України і зараз спостерігається тенденція стрімкого підвищення цін на природний газ.

Раніше «Нафтогаз України» запропонував автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 гривень). Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника і отримують газ від постачальника «останньої надії», стало можливим завдяки прийняттю закону про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

«Нафтогаз України» звернувся до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів постачальника «останньої надії» на умовах базової річної пропозиції.

В Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника «останньої надії», станом на 3 грудня 2021 року становила 46,7 грн за куб, 6 грудня – 43,7 грн за куб.

Також повідомлялося, що тариф на доставку газу збираються підняти: скільки доведеться платити.

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Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.