Тариф на доставку газу збираються підняти: скільки доведеться платити

У середньому облгази хочуть підняти тарифи на розподіл газу з 1,44 до 4,14 грн/куб

До кінця цього року в Україні мають затвердити нові тарифи на розподіл газу. Рішення ухвалила НКРЕКП (Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг). Фінальний розмір платіжки за транспортування газу залежить від двох факторів: тарифів для облгазу та обсягу палива, яке споживає клієнт.

Згідно з проєктами розрахунків цін на 2022 рік, які у жовтні опублікували оператори газорозподільних систем (ГРС), вартість транспортування блакитного палива може зрости у 2-4 рази залежно від регіону. Скільки платитимемо насправді, повідомляє «Обозреватель».

На скільки хочуть підвищити вартість розподілу?

Вартість розподілу газу розраховують за формулою, затвердженою НКРЕКП У чисельнику вона має витрати, пов'язані з розподілом, а в знаменнику – запланований обсяг розподілу. Спочатку облгази роблять попередні розрахунки вартості транспортування наступного року. А після обговорення тарифи передають до НКРЕКУ, щоб комісія перевірила їхню обґрунтованість та затвердила.

На 2022 рік у середньому облгази хочуть підняти тарифи на розподіл газу з 1,44 до 4,14 грн/куб. 16 операторів ГРС хочуть підняти тариф на 100%, а ще 15 операторів – на 200%. Найбільше тарифи, згідно з розрахунками, можуть зрости в:

«Уманьгазу» – на 400% (до 8,91 грн/куб);

«Луганськгазу» – на 443% (до 8,41 грн/куб);

«Одесгазу» – на 438% (до 4,52 грн/куб);

«Харківгазу» – на 300% (до 5,37 грн/куб).

Затвердити нові тарифи на розподілення газу можуть до кінця поточного року.

Чому хочуть підвищити тарифи?

Одна з головних причин підвищення вартості розподілу – зростання цін на блакитне паливо. Справа в тому, що для транспортування газу витрачається газ (так званий технічний). І хоча облгази постачають блакитне паливо для потреб населення, технічний газ, який вони використовують для транспортування, йде, фактично, на їхні власні потреби. А бізнес його має купувати за ринковими цінами. Тому оператори ГРС і заклали вартість транспортування ціни на рівні приблизно 30 000 грн за тис. куб.м.

Як розповідає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, ціна технічного газу охоплює приблизно 40% у структурі витрат на транспортування. Звідси і таке серйозне зростання тарифів.

«Сьогодні державна компанія «Нафтогаз» перекладає недоліки своєї роботи на плечі споживачів, фактично минаючи облгази. Оператори лише взяли формулу, перерахували, і кажуть, що вони тут ні до чого. Можливо, у такому разі НКРЕКП варто переглянути цю формулу? Встановити обмеження на вартість газу для технічних потреб?» – каже Попенко.

Які наслідки зростання цін на розподіл?

Різке зростання цін на розподіл позначиться на звичайних споживачах, особливо тих, хто використовує газ для опалення. Але крім цього, він суттєво вдарить по теплокомуненерго та місцевих бюджетах, які взяли на себе відповідальність за збереження тарифів на постачання теплової енергії та гарячої води. Адже зараз тарифи на опалення та гарячу воду враховують послугу розподілу, але на нижчому рівні, каже експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник:

«Підвищення цих тарифів для постачальників тепла означатиме додаткові збитки. Якщо вартість опалення та гарячої води вдалося зберегти, то можливості компенсації зростання цін на розподіл у органів місцевого самоврядування або комунальних підприємств – немає. Зміна вартості розподілу призведе до необхідності шукати деякі джерела для компенсації зростання ціни цієї складової тарифу».

На думку Гарника, якщо держава бере на себе обов'язок зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на цей опалювальний сезон, то має бути стриманим і зростання цін на інші послуги. Асоціація міст України вже звернулася до НКРЕКП та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням контролювати це питання.

Що кажуть у НКРЕКП?

Як повідомила членкиня НКРЕКУ Ольга Бабій, «Нафтогаз» уже запропонував операторам ГРС купувати газ для своїх потреб не по 30 грн/куб, а по 7,8 грн/куб (для порівняння, торік ціна була на рівні 6 грн/куб.). Також порівняно з минулим газовим роком істотно не змінилися і обсяги споживання. Тому, за словами Бабій, підстав для різкого підвищення ціни немає.

«Оскільки «Нафтогаз» дав операторам ГРС нижчу ціну, розрахунки значно змінилися. До того ж є питання в обсягах розподілу. Оператори ГРС їх завжди занижують, щоб мати тариф вищий. Коли ми розраховуємо цей обсяг, ми перевіряємо факт та коригуємо розрахунок на фактичні дані. Зараз фактичні дані інші, знаменник інший. Тому, виходячи з цих двох чинників, ми не бачимо підстав для істотного зростання тарифів», – говорить членкиня НКРЕКП.

Загалом, за словами Бабій, тарифи можуть або залишитися на тому ж рівні, або змінитися в діапазоні кількох копійок. Але швидкого зростання не буде, запевняє вона.

Дізнатися, якими будуть нові тарифи, ми зможемо лише «під ялинку» наприкінці грудня. Зазвичай їх затверджують після 25-го числа. А ось платити за розподіл по-новому будемо аж у лютому 2022-го. І збережуться затверджені тарифи до грудня наступного року.