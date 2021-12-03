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    Шокуючі новини від «Нафтогазу». 600 тисяч домогосподарств заплатять в грудні 46 грн за куб газу

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    Ціна газу на 2 грудня для понад 600 тисяч домогосподарств склала 46,72 грн за кубометр, що в 5,8 рази більше, ніж у листопаді - Шокуючі новини від «Нафтогазу». 600 тисяч домогосподарств заплатять в грудні 46 грн за куб газу
    Ціна газу на 2 грудня для понад 600 тисяч домогосподарств склала 46,72 грн за кубометр, що в 5,8 рази більше, ніж у листопаді
    фото: domik.ua

    Нова ціна 46,72 грн за кубометр буде поширюватися на споживачів «останньої надії»

    Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» на ринку газу, оголосила, що ціна газу на 2 грудня для понад 600 тисяч домогосподарств склала 46,72 грн за кубометр, що в 5,8 рази більше, ніж у листопаді. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Зазначається, що «Нафтогаз», як постачальник «останньої надії», обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

    Відповідно, нова ціна 46,72 грн за кубометр буде поширюватися на цих споживачів і буде змінюватись кожного дня.

    Компанія радить споживачам переходити від «постачальника останньої надії» до газопостачальної компанії «Нафтогаз України», тариф якої 7,96 грн за куб.

    Також на сайті зазначено, що протягом 60 днів з моменту переходу до «постачальника останньої надії» споживач повинен вибрати собі нового постачальника.

    Раніше «Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб.

    Також представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

    Зазначимо, тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

    Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка Україна
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    Шокуючі новини від «Нафтогазу». 600 тисяч домогосподарств заплатять в грудні 46 грн за куб газу