Провокація державного масштабу. «Нафтогаз» визнав загрозу відключення тисяч шкіл, лікарень від газу (документ)

«Оператор ГТС» саботує постанову Кабміну щодо газопостачання державних та комунальних установ – лист ГПК «Нафтогаз»

Газопостачальна компанія «Нафтогаз» заявляє про протиправні дії «Оператора ГТС», які не дають можливості постачальнику останньої надії з 1 грудня забезпечити газом бюджетні організації. Раніше Асоціація газового ринку повідомляла, що «Оператор ГТС» через свою інформаційну платформу розіслав доручення відключити від газу понад 2 500 об'єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ з 1 грудня 2021 нібито через відсутність у них постачальника газу. У той час «Нафтогаз» чомусь підтримав дії «Оператора ГТС», які фактично провокували зрив опалювального періоду.

Тепер же, за даними ГПК «Нафтогаз», держкомпанія «Оператор ГТС» некоректно та всупереч Постанові Кабінету міністрів №1102 від 25 жовтня 2021 року, а також з порушенням Правил постачання природного газу сформувала у своїй інформаційній платформі реєстр бюджетних організацій, які не мають жодних постачальників газу (форма №9) – зокрема і постачальника останньої надії (ПОН). Фактично це означає, що всі установи, зазначені у формі №9, мають бути відключені від газу. Про це свідчить лист ГПК «Нафтогазу», направлений «Оператору ГТС» та уряду, який є у розпорядженні «Главкома».

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ГПК «Нафтогаз» звертає увагу на те, що є постачальником останньої надії, та згідно з Постановою Кабінету міністрів №1102 зобов'язана забезпечити «безумовне відновлення газопостачання бюджетних установ, казенних підприємств – закладів охорони здоров'я державної власності та закладів охорони здоров'я комунальної власності, комунальних підприємств та установ».

Постанова Кабміну №1102 доручає «Оператору ГТС» забезпечити включення в портфель Постачальника останньої надії постачання природного газу бюджетним організаціям з 1 жовтня та забезпечити відновлення ним газопостачання, якщо вона була припинена. У документі не зазначено кінцевої дати постачання газу бюджетним організаціям через Постачальника останньої надії.

ГПК «Нафтогаз» просить «Оператора ГТС» врахувати вимоги ухвали уряду №1102 та внести зміни до інформаційної платформи, щоб забезпечити газопостачання бюджетних організацій. Копія листа направлена до Кабінету міністрів.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 30 листопада 2021 року Асоціація газового ринку публічно звернулася до держорганів із заявою про те, що «Оператор ГТС» через свою інформаційну платформу сформувала доручення на відключення газу (форма №9) для більш ніж 2500 бюджетних та комунальних організацій по всій Україні. У відповідь на це представники «Оператора ГТС» у соцмережах заявили про те, що «інформація не відповідає дійсності» та за підтримки «Нафтогазу» підняли хвилю хейту. Наразі ж у «Нафтогазі» підтвердили небезпеку ігнорування постанов Кабміну.