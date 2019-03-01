З початку року українські банки показали рекордні прибутки



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За минулий рік прибутковість банківського сектора сягнула 21,726 млрд грн

Банківський сектор в Україні у січні отримав чистий прибуток обсягом 5,426 млрд грн, що є майже четвертиною прибутку платоспроможних банків за увесь 2018 рік. Про це повідомляє Національний банк України.

Так, у січні 2019 року чистий прибуток платоспроможних банків сягнув 5,426 млрд грн. У порівнянні з показником за грудень попереднього року у 1,734 млрд грн, ця цифра більша на майже 213%. Загалом за минулий рік прибутковість банківського сектора сягнула 21,726 млрд грн.

Доходи платоспроможних банків у січні становили 20,180 млрд грн, витрати - 14,754 млрд грн, з яких відрахування у резерви - 1,759 млрд грн.

Слід також нагадати, що в Україні відсьогодні субсидії платитимуть готівкою.

Крім того Нацбанк планує обмежити використання готівки.

У фінрегуляторі уточнили, що йдеться, зокрема, про: