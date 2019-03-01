З початку року українські банки показали рекордні прибутки
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Розсилка
За минулий рік прибутковість банківського сектора сягнула 21,726 млрд грн
Банківський сектор в Україні у січні отримав чистий прибуток обсягом 5,426 млрд грн, що є майже четвертиною прибутку платоспроможних банків за увесь 2018 рік. Про це повідомляє Національний банк України.
Так, у січні 2019 року чистий прибуток платоспроможних банків сягнув 5,426 млрд грн. У порівнянні з показником за грудень попереднього року у 1,734 млрд грн, ця цифра більша на майже 213%. Загалом за минулий рік прибутковість банківського сектора сягнула 21,726 млрд грн.
Доходи платоспроможних банків у січні становили 20,180 млрд грн, витрати - 14,754 млрд грн, з яких відрахування у резерви - 1,759 млрд грн.
Слід також нагадати, що в Україні відсьогодні субсидії платитимуть готівкою.
Крім того Нацбанк планує обмежити використання готівки.
У фінрегуляторі уточнили, що йдеться, зокрема, про:
- зниження граничної суми розрахунків готівкою суб’єктів господарювання з фізичними особами з 50 тисяч гривень до 15 тисяч гривень (тобто встановлення її у розмірі, що не перевищує 10% від суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- обмеження у розмірі до 15 тисяч гривень включно готівкових розрахунків фізичних осіб – довірених осіб суб’єктів господарювання, які отримали готівку під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання;
- обов’язок суб’єктів господарювання у разі зняття готівкових коштів з поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, та інші документи, що необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта.