Не можна битися і смітити: NASA опублікувало правила поводження на Місяці



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Астронавтам забороняється зазіхати на Базу Спокою на супутнику Землі

Перше правило: всі мають прийти з миром

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало правила для космічної програми «Артеміда», в рамках якої планується освоєння Місяця.

Астронавтам суворо заборонено з'ясовувати стосунки за допомогою рукоприкладства і смітити, пише Associated Press.

«І ніяких посягань на історичні місячні пам'ятки, наприклад, на Базу Спокою - місце першого примісячення людини», – йдеться у правилах.

Документ заснований на Договорі про космос 1967 року та інших угодах. Його дія поширюється на вісім країн-підписантів: США, Австралію, Канаду, Італію, Японію, Люксембург, ОАЕ і Велику Британію. Інші країни за бажання можуть приєднатися.

«Важливо не тільки відправитися на Місяць з нашими астронавтами, але і щоб ми принесли з собою наші цінності», – підкреслив виконуючий обов'язки глави NASA з міжнародних і міжвідомчих зв'язків Майк Голд.

Нові правила підкорення Місяця такі:

Всі мають прийти з миром.

Секретність заборонена, всі об'єкти, що запускаються, необхідно ідентифікувати і реєструвати.

Всі учасники повинні допомагати один одному в разі виникнення надзвичайних ситуацій з астронавтами.

Космічні системи мають бути універсальними.

Історичні місця повинні бути збережені, а будь-яке космічне сміття, що утворилося, потрібно належним чином утилізувати.

Одні космічні апарати, наприклад всюдиходи, не повинні заважати роботі інших космічних апаратів.

Порушників, за словами глави NASA Джима Брайденстайна, попросять «просто піти».

Нагадаємо, вісім країн підписали «угоду Артеміди» щодо освоєння Місяця.

Раніше повідомлялося, що NASA планує у 2024 році вперше відправити на Місяць жінку.

На 2021 рік намічена безпілотна місія навколо Місяця «Артеміда-1». У 2023 році відбудеться пілотований політ навколо Місяця «Артеміда-2», а в 2024 році місія «Артеміда-3» висадиться на поверхню Місяця і залишиться там на тиждень. Астронавти будуть збирати зразки ґрунту і гірських порід, шукати воду та інші ресурси, а також проводити наукові експерименти.