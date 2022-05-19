ЗСУ дали згоду на відбудову Шестовицького мосту поблизу Чернігова

У Чернігівській області в ході бойових дій було зруйновано 23 штучні споруди

Споруду вже оглянули підрядники з Укравтодору

У Чернігівській області у п'ятницю, 20 травня, починається розбір зруйнованого Шестовицького мосту через Десну, який було підірвано для блокування руху російських окупантів до Києва. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Окупанти намагалися переправитися через річку Десна, але захисники Чернігівщини не дали їм цього зробити. Цим вдалося зупинити наступ в бік Києва. Тут поліг не один військовий командир росіян», – нагадав він.

За словами Тимошенка, споруду вже оглянули підрядники з Укравтодору. Вони провели обстеження і приступають до розбирання залишків зруйнованого мосту.

«Починається проєктування нового мосту. Військові дали згоду на те, що тут можна буде відновлювати міст», – заявив Тимошенко.

За даними ОП, у Чернігівській області в ході бойових дій було зруйновано 23 штучні споруди.

«У Чернігівській області, яка через бойові дії на якийсь час опинилася відрізаною від Києва, ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ. Вісім з них вже готові, ще дві в процесі», – сказав Тимошенко.

Крім цього в області проводять роботи з ремонту автодоріг. Російські війська пошкодили загалом 680 км трас регіону.

«Роботи тривають, ми відбудовуємо свою рідну землю», – підкреслив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що в Офісі Президента вже розпочали планувати відновлення пошкодженої війною інфраструктури, щоб якнайшвидше розпочати реалізацію проєктів після завершення бойових дій.