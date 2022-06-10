ЗСУ ліквідували та поранили під Сєверодонецьком російських офіцерів – розвідка

Офіцери брали участь у бойових діях під псевдонімами

У ході бойових дій на Луганщині в районі Сєверодонецька Збройні Сили України ліквідували офіцера ЗС РФ, який обіймав посаду заступника командира 2 окремої мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу «ЛНР» під позивним «Самурай» і важко поранили офіцера ЗС РФ, що діяв під званням та ім'ям прикриття генерал-майор Денис Кудасов

Про це повідомляє джерело Guildhall в українській розвідці.

«Є підтвердження, що в ході бойових дій у районі Сєвєродонецька ліквідовано російського офіцера, який входив до командування 2 Армійського корпусу російських окупаційних військ у структурі так званої «ЛНР». Кадровий військовослужбовець ЗС РФ, який діяв під званням та ім'ям прикриття – гвардії полковник Руслан Калінін, він обіймав посаду заступника командира 2 окремої мотострілецької бригади 2 АК, був ліквідований 4 червня. Російський офіцер використовував позивний «Самурай», – йдеться у повідомленні.

«Також на початку червня в ході артудару ЗСУ в районі того ж Сєверодонецька отримав тяжке поранення легень кадровий російський військовий, добре відомий під раніше використовуваним позивним «Ташкент», теперішній позивний – «Директор», який обіймає посаду командира бригади 2 ОМСБр 2 Армійського корпусу. Цей офіцер ЗС РФ брав участь у бойових діях під ім'ям прикриття – генерал-майор Денис Кудасов. Офіцера було евакуйовано в РФ для надання медичної допомоги, але він все ще продовжує очолювати бригаду», – повідомили у розвідці.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, армія Російської Федерації з початку повномасштабної війни втратила 31 900 військових.