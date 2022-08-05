ЗСУ на Луганщині відбили чотири атаки окупантів і змусили їх відступати

Рашисти гатять по населених пунктах із усієї наявної в них зброї

Ворог намагається підійти до Бахмута

Рашисти використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ворог обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмута.

«По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами», – розповів Гайдай.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні.

Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції.

Як відомо, рашисти поповнюють втрати живої сили мешканцями окупованих міст.

Тим часом на Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою».

Нагадаємо, триває 162-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.