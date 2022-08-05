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Контрнаступ України поставить окупантів перед важким вибором – ISW

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:59 glavcom.ua
Контрнаступ України поставить окупантів перед важким вибором – ISW
ЗСУ ідуть у контрнаступ на Півдні України та Харківщині
фото з відкритих джерел

Україна змушує окупаційні війська змінити пріоритети

Україна, ймовірно, перехопить стратегічну ініціативу та змусить Росію перерозподілити сили та змінити пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

За даними аналітиків, російські війська все більше перекидають особовий склад і техніку до Херсонської та Запорізької областей від Слов’янська та Сіверська, від захоплення яких вони, ймовірно, наразі відмовилися.

«Раніше російські війська виходили або призупиняли наступальні операції на місто Харків і південний напрямок, щоб пріоритетно захопити Луганську область, але вони зробили це за власною ініціативою на основі зміни пріоритетів своїх командувань. Російські сили в цьому випадку, схоже, відповідають на загрозу контрнаступу України в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля», – зазначили аналітики.

На їх думку, серйозність дилеми, яка стоїть перед російським вищим командуванням, ймовірно, залежить від здатності України вести значні контрнаступальні операції на кількох напрямках одночасно. «Якщо Україна зможе тиснути навколо Ізюма, продовжуючи контрнаступ на Херсон, тоді російські війська постануть перед дуже складним вибором. Їм, ймовірно, доведеться вирішити або залишити свої позиції на заході Ізюма на користь захисту своїх наземних комунікацій (GLOC) далі на північ і схід, або залучити більше особового складу та техніки, щоб спробувати утримати нинішню лінію фронту», – йдеться у звіті аналітиків ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська намагалися просунутися на північний захід від Ізюма.
  • Українські сили провели серію локалізованих контратак між Ізюмом і Слов'янськом і відбили позиції в низці населених пунктів.
  • Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута.
  • Російські війська продовжували спроби наступу на Піски та здійснили обмежений наземний удар на південний захід від Донецька.
  • Російські війська продовжували перекидати техніку та особовий склад на північний схід Херсонської та захід Запорізької області.

Як повідомлялося, на Харківщині тривають бойові дії. Російські загарбники намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки

 

Теги: війна росія Україна окупанти Харківщина Херсонщина

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