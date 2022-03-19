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    На Банковій заявили, що Німеччина своїми висловлюваннями заохочує Росію вбивати

    Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною - На Банковій заявили, що Німеччина своїми висловлюваннями заохочує Росію вбивати
    Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною
    фото з відкритих джерел

    Подоляк: «Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв»

    Обурливі заяви міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони заохочує російського агресора до нових вбивств в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

    «Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв», – заявив Подоляк.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Банковій заявили, що Німеччина своїми висловлюваннями заохочує Росію вбивати