На Банковій заявили, що Німеччина своїми висловлюваннями заохочує Росію вбивати

Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною

Подоляк: «Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв»

Обурливі заяви міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони заохочує російського агресора до нових вбивств в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

«Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв», – заявив Подоляк.

міністр #Lambrecht знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над . Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в . Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України.