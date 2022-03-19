На Банковій заявили, що Німеччина своїми висловлюваннями заохочує Росію вбивати
Подоляк: «Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв»
Обурливі заяви міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони заохочує російського агресора до нових вбивств в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
«Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв», – заявив Подоляк.
міністр #Lambrecht знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над . Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в . Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України.
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