ЗСУ повідомили хороші новини для Миколаєва   

Наші захисники відтісняють окупантів на півдні

Українські військові продовжують вишукувати й знищувати підрозділи, а також зброю, які Росія використовує для обстрілу Миколаєва. Ймовірно, найближчим часом вдасться змусити ворога відступити ще далі, аби припинити регулярні удари. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк під час брифінгу.

«Радикально тактику своїх дій ми не міняємо, ми продовжуємо вишукувати способи, якими ворог наносить ураження і нищити ті підрозділи і ту зброю. І ми звітуємо щодня про знищення таких РСЗВ і зокрема батареї С300, яка була на минулому тижні знищена, одна з тих, що наносила удари по Миколаєву», – заявила Гуменюк.

За словами Гуменюк, ЗСУ продовжують просування на Миколаївському напрямку й, можливо, найближчим часом нашим бійцям вдасться відсунути окупантів настільки, що це дозволить припинити регулярні ураження по місту.

«Те, що ми рекомендуємо місцевому населенню евакуюватися, якщо є така можливість, звісно, тому що це збереження життя. Якщо є така можливість», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, Миколаїв стає другим Маріуполем, – голова облради. Напередодні приблизно 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня. Цієї ночі рашисти обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста, серед них сучасний та новий травмпункт.