Миколаїв стає другим Маріуполем, – голова облради

Місто цілеспрямовано вбивають рашисти

Близько 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення. Місто перетворюється на другий Маріуполь. Про це заявила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

«Моє місто – місто-герой Миколаїв стає другим Маріуполем. Неможливо стримувати сльози та безмежну ненависть! Ненависть до тих покидьків, які прийшли на нашу землю та вбивають наших людей, наші міста та села», – йдеться в повідомленні.

Замазєєва зазначила, що місто цілеспрямовано вбивають рашисти. У Миколаєві відрізали водопостачання та знищили інфраструктуру.

«Мені не все одно, коли місто нищать, «стирают с лица земли», вбивають наших людей, дітей… Зараз миколаївці хочуть виспатись, бо ми вже не спали нормально багато місяців... Покарання за кожну ракету випущену по місту, за кожного загиблого миколаївця, за кожну поранену дитину буде обов’язково і воно не змусить себе чекати», – додає голова облради.

Очільниця обласної ради закликала весь світ не мовчати, а кричати про жахливі дії країни-терориста! І нарешті усвідомити, що «руський мир» – це вбивство, тортури та тероризм.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня. Зокрема, 29 липня ворожа ракета влучила у зупинку громадського транспорту.

Нагадаємо, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли. В районі Серебрянки силами розвідувальної групи ворог намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Також рашисти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм теж провалився.