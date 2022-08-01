Наш Миколаїв: президент показав вражаючі фото міста-Героя 

«Україна і наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди»

Президент України Володимир Зеленський 1 серпня у соцмережах опублікував світлини з міста-Героя Миколаєва, яке щодня зазнає обстрілів окупантів. Також глава держави звернувся до мешканців міста зі словами підтримки.

«Наш Миколаїв. Щоденні обстріли житлових будинків, шкіл, іншої соціальної інфраструктури. Але окупанти не врахували одного. Україна і наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. Хоч би як росіяни намагалися зламати наш дух, ми будемо триматися. І боротися за наше вільне майбутнє на рідній землі», – написав очільник держави.

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Нагадаємо, Миколаїв стає другим Маріуполем, – голова облради. Напередодні приблизно 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня. Цієї ночі рашисти обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста, серед них сучасний та новий травмпункт.