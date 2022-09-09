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Десантно-штурмовий полк РФ припинив існування через втрати – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Десантно-штурмовий полк РФ припинив існування через втрати – розвідка
фото: Генштаб

Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – «показовий виступ»

Активний контрнаступ Сил оборони України примушує рашистів здаватися в полон, утікати із окупованих територій або через втрату великої кількості особового складу взагалі припиняти існування. Сама така доля спіткала 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані», – йдеться у повідомленні.

У розвідці також зазначають, що у пропагандистських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗСУ це фейкова «піар-акція». «Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – «показовий виступ» для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рашисти оголосили «евакуацію» з тимчасово окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. Пропагандистські ЗМІ зазначають, що обстановка у Куп'янському районі Харківської області залишається складною, але окупанти нібито «утримують місто».

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу захисників України та успіхи на Харківському напрямку. 

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Теги: росія окупанти втрати

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