Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування

Окупанти можуть атакувати Україну вісьмома ракетами

У Чорному морі продовжує чергування один російський надводний ракетоносій - напоготові 8 крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетоносій супроводжують 3 великі десантні кораблі. Вони всі тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до материкової України.

Зазначається, що заховатися в пункти базування росіян змусило посилення шторму в Чорному морі.

«Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові 8 крилатих ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що мінна небезпека стає загрозливішою разом із посиленням шторму в морі.

Нагадаємо, на Південному напрямку авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по складах боєприпасів, двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО загарбників, станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона та понтонній переправі в Новій Каховці.

Додамо, високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу.

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах.