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ЗСУ вдарили по пунктах управління та позиціях ППО окупантів на півдні

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по пунктах управління та позиціях ППО окупантів на півдні
ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні
фото ілюстративне

У Благодатному і Херсоні знищено два склади з боєприпасами окупантів

На Південному напрямку авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по складах боєприпасів, двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО загарбників, станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона та понтонній переправі в Новій Каховці.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Обстановка на Південнобузькому напрямку, в нашій операційній зоні залишається напруженою із потужною динамікою, але контролюється Силами оборони. Наші підрозділи продовжують відбиття атак противника в районі Правдиного та закріплюють тактичне положення на інших ділянках фронту. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає, але він не полишає спроб підтягування резервів та перегрупувань, тим часом надаючи перевагу дистанційним заходам впливу», – ідеться в повідомленні.

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.

«Ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона і по понтонній переправі в Новій Каховці», – уточнюють українські військові.

Підтверджені втрати ворога становлять: 29 військових, дві самохідні й одна звичайна 152 мм гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б», командна машина управління винищувальною авіацією та БМП-3. У Благодатному і Херсоні знищено два склади з боєприпасами окупантів.

Протягом дня ворог завдав вісім авіаційних та один ракетний удар, у тому числі по цивільних територіальних громадах вздовж лінії фронту.

Реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією росіяни обстрілювали Нікопольський район. Інфраструктурі громад, зокрема Покровської та Червоногригорівської, завдано суттєвих ушкоджень та руйнувань.

Загинуло дві та поранено три цивільних особи. У Покровській громаді внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі - горіли трава та ангар для човнів. Одна людина загинула.

У Червоногригорівській громаді загинув літній чоловік. Зруйновано майже три десятки житлових будинків, понад 10 господарчих споруд, дві автівки, автобусну зупинку, кілька ліній електропередач і газогонів, сонячну електростанцію з понад 320 сонячних панелей. Було обстріляно і сам Нікополь, на щастя, без жертв.

По Березнегуватській громаді Миколаївщини, що безпосередньо прилягає до лінії фронту, ввечері ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі «Смерчу». Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються.

Нагадаємо, високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу. 

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах. 

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