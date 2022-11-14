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Втрати ворога: ЗСУ уразили райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога: ЗСУ уразили райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра
Українська авіація уразила чотири райони зосередження ворожої живої сили
фото із відкритих джерел

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання

Українська авіація завдала ударів по чотирьох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки на лівому березі Дніпра. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання.

«Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, сім одиниць автобронетехніки. Решта результатів дорозвідуються», – зазначають військові.

Також командуванні додали, що росіяни завдали удару двома ракетами Х-31 в Бериславському районі Херсонської області. Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілу немає.

«Обстановка в нашій зоні відповідальності в Південнобузькому й Таврійському операційних районах стабільно складна, але підконтрольна Силам оборони. Противник продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі оборони, утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження по наших військах та деокупованих населених пунктах вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині знищили рідкісний екземпляр радіолокаційної станції окупантів.

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Теги: ЗСУ росіяни озброєння військові авіація

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