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Банкова назвала умови для припинення війни в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Банкова назвала умови для припинення війни в Україні
Умови миру чітко визначені президентом України
фото з відкритих джерел

Єрмак запевнив, що Україна будь-коли готова припинити цю війну, але припинити на українських умовах

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що для закінчення війни в Україні мають бути виконані умови формули миру президента Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук.

«Нам потрібно ставати сильнішими, продовжувати деокупувати наші території до самого кінця. І повертати мир, але мир на українських умовах, ці умови чітко визначені в 10 пунктах президента на Балі, які він озвучив під час саміту G20 і над якими ми сьогодні працюємо», – заявив Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що Україна продовжує свою боротьбу.

«З іншого боку, треба показати сьогодні і світові, що Україна будь-коли готова припинити цю війну, але припинити на українських умовах», – сказав Єрмак.

За його словами, ці умови – повне відновлення територіальної цілісності України, компенсація всіх збитків, завданих Україні, повернення всіх українців, зокрема дітей, яких незаконно депортували.

Нагадаємо, Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно анонсував збільшення кількості зброї і пригрозив агресору пекельною зимою.

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Теги: Україна росія Офіс президента Андрій Єрмак війна

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