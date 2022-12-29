ЗСУ озвучили сьогоднішні втрати рашистів під Бахмутом

29 грудня ЗСУ ліквідували майже 150 російських військових під Бахмутом

Українські військові сьогодні, 29 грудня, ліквідували майже 150 російських військових під Бахмутом (Донецька область). У лавах ворога також багато поранених. Таку заяву зробив спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За його словами, сьогодні на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 223 обстріли. Також там було зафіксовано 28 зіткнень між українськими захисниками та солдатами РФ.

Він зазначив, що для атак окупанти задіяли всі види артилерії та вели танковий вогонь для того, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ. Але завдяки українським військовим у них нічого не вийшло.

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«Ворог втратив 144 людини вбитими та близько 200 пораненими», – підкреслив Череватий.

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Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.