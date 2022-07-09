ЗСУ завдали потужного удару по складах окупантів під Херсоном – ЗМІ (відео)

У Херсоні чути гучні вибухи

Ранок 9 липня розпочався з удару Збройних сил України по російських артилерійських позиціях і складах з боєприпасами під Херсоном. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Херсонці в місцевих пабліках пишуть про ймовірно ракетно-артилерійський удар, завданий ЗСУ по місцю скупчення артилерії окупантів, зокрема, ППО, а також по їхніх складах з боєприпасами в околицях селища Чорнобаївка.

Приблизно з 4:30 у Херсоні чути гучні вибухи. Містяни повідомляють, що подекуди зникли електроенергія й мобільний зв'язок. Також повідомляють, що бачили над містом літак.

По позиціях окупантів завдано кілька ударів. Після останнього була тривала детонація боєприпасів. Люди пишуть, що від початку війни не пам'ятають настільки масштабної детонації.

Херсонцям радять якомога далі триматися від Чорнобаївки.

Нагадаємо, 7 липня мешканці Херсона отримали попередження про потребу подбати про свою безпеку у найближчі дні.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.