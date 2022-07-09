Експерти ISW повідомили, чого бояться та до чого готуються окупанти

Вороги продовжують проводити більш обмежені наступальні дії, щоб сили оборони України не перехопили ініціативу

Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дії російських військ в Україні, припускає, що все ж окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 8 липня.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська станом на 8 липня не проводять оперативну паузу і продовжують обстріли населених пунктів та перекидання додаткових танкових підрозділів на Донбас.

Проте, незважаючи на це, ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російська війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте, усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Російське угруповання в Луганській області займається відновленням бойової здатності та нарощуванням сил для подальшого наступу.

«Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, скоріш за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз. Вихід з оперативної паузи може бути поступовим і не відразу помітним», – йдеться в аналізі ISW.

Ключова умова оперативної паузи – створити видимість, що її або немає, або вона буде занадто короткою, щоб противник не встиг перехопити ініціативу і не перейшов в контрнаступ.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжували вести обмежені наступальні дії на північ від Слов'янська.

Загарбники продовжували намагання просуватися до Сіверська з Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська розпочали штурм Дементіївки, щоб перервати українські наземні лінії зв’язку вздовж траси Т2117.

Окупанти продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон–Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область для відновлення втрачених позицій.

Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт, який зобов'язує Кремль здійснювати ветеранські виплати цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.

Російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для анексії Донбасу та півдня України.

Нагадаємо, ЗСУ відзвітували про успіхи на півдні. Також напередодні десантники на Донбасі спалили російські танки та взяли в полон окупантів (фото).

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