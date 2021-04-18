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    Думки вголос

    Не піддавайтеся російському вірусу страху

    Ми &ndash; сильний народ і вміємо долати виклик - Не піддавайтеся російському вірусу страху
    Ми – сильний народ і вміємо долати виклик

    Українська церква з українським народом

    Всі ми прагнемо встановлення справедливого миру. Мир – природний стан людства. Господь Ісус Христос часто звіщав, як істину і побажання: «Мир вам». Не маю сумніву, що Україна, з милості Божої, здобуде мир.

    Але чи допоможе нам в цьому страх? Ні, страхом не перемогти. В ці квітневі дні ми входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію. Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш народ і наші цінності.

    І сусід-агресор добре знає, що протягом усього цього часу українці виявили таку силу духу та єдності, якої мало хто від нас очікував. Нас не знищили обстріли й не зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в паніці російська влада ширить «вірус страху», який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, – погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск. Страх – дійсно небезпечний «вірус», що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас.

    Не бійтеся!

    Не падайте духом!

    Ми – сильний народ і вміємо долати виклики. Пригадайте події 2014-го року, як тоді поширювали «вірус страху», але перед лицем справжньої небезпеки страх зник, натомість молитви Церков та єдність народу, сила армії та мудрість дипломатів стали стіною супроти планів агресора. Як результат – ми зберегли державність, вибороли духовну незалежність, увічнену в Томосі, завоювали міжнародну підтримку, виховали сильну молодь, зуміли сформувати потужну оборону на лінії фронту і в серцях мільйонів співвітчизників.

    Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша Церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани опікуються військовими. Українська Церква – з українським народом.

    «Не страшіться і не бійтеся їх; Господь, Бог ваш, іде перед вами; Він буде боротися за вас...»
    (Втор. 1: 29 – 30).

    Джерело:

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: церква незалежність українці
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