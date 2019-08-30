Зустріч радників «нормандської четвірки» відбудеться наступного тижня



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За словами представника Кремля Ушакова, зустріч у «нормандському форматі» відбудеться в Берліні 2 вересня

У понеділок, 2 вересня, у Берліні відбудеться зустріч дипломатичних радників України, Німеччини, Франції та Росії щодо організації саміту в «нормандському форматі». Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Ушакова, зустріч зовнішньополітичних радників країн «нормандської четвірки» офіційно підтверджена та відбудеться вже на початку наступного тижня в Берліні.

«Ця інформація офіційно підтверджена: 2 вересня в Берліні відбудеться черговий раунд консультацій за участі дипломатичних радників. Від нас (РФ, - ред.) буде Сурков», - заявив представник Кремля.

Помічник Путіна зазначив, що радники розглянуть питання врегулювання ситуації на Донбасі та підготовки до саміту в нормандському форматі.

Як повідомлялось, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.