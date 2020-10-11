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    Політика

    Президент Польщі прибув з візитом в Україну: фото

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    Анджей Дуда прибув з візитом в Україну - Президент Польщі прибув з візитом в Україну: фото
    Анджей Дуда прибув з візитом в Україну
    Фото: РАР

    Дуда розпочав свій візит з вшанування жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні

    Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом до України. 

    Про це повідомляє канцелярія польського президента у Twitter.

    Дуда назвав свій візит в Україну дуже важливим для українсько-польських відносин.

    «В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці та ухвалення конкретних рішень. Зв'язки між Україною та Польщею дуже міцні й разом працюємо заради ще більшого їх посилення», – написав польський лідер у Twitter.

    Дуда розпочав свій візит з вшанування жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні.

    Очікується, що за результатами переговорів президентів буде підписано низку двосторонніх документів.

    Крім того, 13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

    Нагадаємо, що ще на початку вересня стало відомо, що Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні.

    Київ Польща Анджей Дуда президент
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