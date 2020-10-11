Президент Польщі прибув з візитом в Україну: фото



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Анджей Дуда прибув з візитом в Україну Фото: РАР

Дуда розпочав свій візит з вшанування жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом до України.

Про це повідомляє канцелярія польського президента у Twitter.

Дуда назвав свій візит в Україну дуже важливим для українсько-польських відносин.

«В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці та ухвалення конкретних рішень. Зв'язки між Україною та Польщею дуже міцні й разом працюємо заради ще більшого їх посилення», – написав польський лідер у Twitter.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між та дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Дуда розпочав свій візит з вшанування жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні.

Очікується, що за результатами переговорів президентів буде підписано низку двосторонніх документів.

Крім того, 13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Нагадаємо, що ще на початку вересня стало відомо, що Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні.