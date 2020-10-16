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    Засідання Ради, на якому мав виступати Зеленський, не буде – нардеп

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    <span>20 жовтня нардепи мали б розглянути бюджет і послухати Зеленського</span> - Засідання Ради, на якому мав виступати Зеленський, не буде – нардеп
    20 жовтня нардепи мали б розглянути бюджет і послухати Зеленського

    Депутати «Слуги народу» перед виборами їдуть на Донбас

    Засідання Верховної Ради 20 листопада не відбудеться, заявив нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський у Телеграм.

    «Засідання Ради 20 жовтня, на якому планувалося розглянути бюджет - не буде. 21 і 22 теж - у ці дні депутати «Слуги народу» їдуть на Донбас. Тобто, до виборів не зберемося». - написав він.

    Про поїздку фракції «Слуга народу» на Донбас у коментарі PavlovskyNEWS повідомив нардеп Олександр Качура.

    Відзначається, що депутати добиратимуться на Донбас поїздом.

    «Причому, їде вся фракція... Спочатку поїде перша половина, потім - друга. «Слуг народу» розвезуть по всій лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

    Офіційних заяв про поїздку фракції «Слуга народу» на Донбас і скасування засідання Ради, на якому повинен виступити президент Володимир Зеленський, наразі немає.

     

    Донбас Верховна Рада депутат Володимир Зеленський партія Слуга народу
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