Росія розповіла, як планує провести переговори з Україною



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Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Україною можуть провести тільки щодо Мінських угод

Кремль виключає переговори по Будапештському меморандуму

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори з Україною тільки в рамках мінських угод. Про це повідомляє РИА Новости.

На питання журналістів про те, як Кремль відреагує на можливу ініціативу України підняти на міжнародному рівні питання про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, Пєсков заявив, що РФ готова реагувати на ініціативи України щодо реалізації мінських домовленостей.

«Це те, що з нашої точки зору дуже потрібно для українського народу», – сказав прес-секретар.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.

Як повідомлялося, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук не зміг сказати, за чиї кошти профінансують опитування на виборах.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що всенародне опитування, що анонсував Зеленський, проведе 25 жовтня громадська організація, профінансують меценати.