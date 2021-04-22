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    На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)

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    У Дніпропетровській області водійка збила двох дітей на пішохідному переході - На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)
    У Дніпропетровській області водійка збила двох дітей на пішохідному переході
    Фото: Патрульна поліція

    Дітей госпіталізували у тяжкому стані

    Водійка, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське здійснила наїзд на двох малолітніх дітей – хлопчика та дівчинку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Дітям приблизно 12 років. Дітей госпіталізували у тяжкому стані.

    Водійка затримана в порядку ст. 208 КПК України.

    За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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    На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)
    На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)
    На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)
    На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)
    Фото: Патрульна поліція

    На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини та причини події.

    Нагадаємо, на проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

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    Теги: Запоріжжя ДТП діти аварія
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