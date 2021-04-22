На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)

У Дніпропетровській області водійка збила двох дітей на пішохідному переході

Дітей госпіталізували у тяжкому стані

Водійка, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське здійснила наїзд на двох малолітніх дітей – хлопчика та дівчинку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Дітям приблизно 12 років. Дітей госпіталізували у тяжкому стані.

Водійка затримана в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини та причини події.