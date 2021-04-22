На Дніпропетровщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході (фото)
Дітей госпіталізували у тяжкому стані
Водійка, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське здійснила наїзд на двох малолітніх дітей – хлопчика та дівчинку. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Дітям приблизно 12 років. Дітей госпіталізували у тяжкому стані.
Водійка затримана в порядку ст. 208 КПК України.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини та причини події.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся. У ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода. На Черкащині автомобіль злетів у ставок та перекинувся, загинули троє чоловіків.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.
У ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода.
На Черкащині автомобіль злетів у ставок та перекинувся, загинули троє чоловіків.